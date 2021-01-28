Стало известно, под каким номером выйдет на поле Кокорин в «Фиорентине»

https://static.news.ru/photo/92c9af0e-615b-11eb-84dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский нападающий Александр Кокорин определился с игровым номером, следует из сообщения пресс-службы «Фиорентины».

Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом. Теперь футболист будет выступать за итальянскую команду под 91-м номером. Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года, стоимость сделки составила €4,5 млн.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.