16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Стало известно, под каким номером выйдет на поле Кокорин в «Фиорентине»

13:58, 28 января 2021 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский нападающий Александр Кокорин определился с игровым номером, следует из сообщения пресс-службы «Фиорентины».

Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом. Теперь футболист будет выступать за итальянскую команду под 91-м номером. Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года, стоимость сделки составила €4,5 млн.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео