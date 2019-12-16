https://static.news.ru/photo/a639fce4-2000-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: EuropaLeague/twitter.com

Жеребьёвка матчей 1/16 финала Лиги Европы прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Английский «Вулверхэмптон» сыграет с испанским «Эспаньолом», португальский «Спортинг» — с турецким «Истанбулом», испанское «Хетафе» — с нидерландским «Аяксом», немецкий «Байер» — с португальским «Порту», датский «Копенгаген» — с шотландским «Селтиком», донецкий «Шахтёр» — с португальской «Бенфикой», немецкий «Вольфсбург» — со шведским «Мальмё».

Кипрский АПОЭЛ встретится со швейцарским «Базелем», румынский ЧФР — с испанской «Севильей», греческий «Олимпиакос» — с английским «Арсеналом», нидерландский АЗ — с австрийским ЛАСК, бельгийский «Брюгге» — с английский «Манчестер Юнайтед», болгарский «Лудогорец» — с итальянским «Интером», немецкий «Айнтрахт» — с австрийским «Зальцбургом», итальянская «Рома» — с бельгийским «Гентом», а португальская «Брага» — с шотландским «Рейнджерс».

Round of 32 draw



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Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные — 27 февраля. Финал Лиги Европы состоится 27 мая в польском Гданьске.

Ранее были определены пары плей-офф Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.