Английский «Вулверхэмптон» сыграет с испанским «Эспаньолом», португальский «Спортинг» — с турецким «Истанбулом», испанское «Хетафе» — с нидерландским «Аяксом», немецкий «Байер» — с португальским «Порту», датский «Копенгаген» — с шотландским «Селтиком», донецкий «Шахтёр» — с португальской «Бенфикой», немецкий «Вольфсбург» — со шведским «Мальмё».

Кипрский АПОЭЛ встретится со швейцарским «Базелем», румынский ЧФР — с испанской «Севильей», греческий «Олимпиакос» — с английским «Арсеналом», нидерландский АЗ — с австрийским ЛАСК, бельгийский «Брюгге» — с английский «Манчестер Юнайтед», болгарский «Лудогорец» — с итальянским «Интером», немецкий «Айнтрахт» — с австрийским «Зальцбургом», итальянская «Рома» — с бельгийским «Гентом», а португальская «Брага» — с шотландским «Рейнджерс».