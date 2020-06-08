Стала известна зарплата Вагнера Лава в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/73fa6bae-a991-11ea-9d07-fa163e074e61_660.jpg Вагнер Лав Фото: Marco GalvÃO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стало известно, сколько бразильский нападающий Вагнер Лав будет зарабатывать после перехода в московский футбольный клуб ЦСКА.

Футболист получит зарплату 800 тысяч евро плюс бонусы за достижения, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе клуба он трижды становился победителем чемпионата России и шесть раз завоёвывал Кубок России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.