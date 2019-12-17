https://static.news.ru/photo/48fddd4c-20ba-11ea-8f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) является самой молодой, заявил президент лиги Андрей Соколов.

Лига является самой молодой, средний возраст не превышает 23 лет, а если точно 22,87. Молодые футболисты переходят в вышестоящие лиги и национальные сборные. На сегодняшний день в сборной 12 футболистов, которые начинали в ПФЛ, например Джикия, Зобнин, — сказал Соколов на пресс-конференции.

Ранее Соколов, говоря о реформировании лиги, заявил, что для большинства клубов такой вариант будет удобен с точки зрения экономии, писал NEWS.ru. Решение о реформировании структуры соревнований было принято на внеочередном общем собрании ПФЛ. С сезона-2020/21 вместо пяти групп во втором дивизионе будет четыре, победители групп будут переходить в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).