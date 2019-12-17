Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) является самой молодой, заявил президент лиги Андрей Соколов.
Лига является самой молодой, средний возраст не превышает 23 лет, а если точно 22,87. Молодые футболисты переходят в вышестоящие лиги и национальные сборные. На сегодняшний день в сборной 12 футболистов, которые начинали в ПФЛ, например Джикия, Зобнин, — сказал Соколов на пресс-конференции.
Ранее Соколов, говоря о реформировании лиги, заявил, что для большинства клубов такой вариант будет удобен с точки зрения экономии, писал NEWS.ru. Решение о реформировании структуры соревнований было принято на внеочередном общем собрании ПФЛ. С сезона-2020/21 вместо пяти групп во втором дивизионе будет четыре, победители групп будут переходить в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Сергей Булкин/NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен