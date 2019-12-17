https://static.news.ru/photo/dc462a20-20ae-11ea-94d0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Соколов Фото: rfs.ru

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов, говоря о реформировании лиги, где вместо пяти групп с сезона-2020/21 будет четыре, заявил, что для большинства клубов такой вариант будет удобен с точки зрения экономии.

Был предложен вариант создания четырёх групп команд: Юг, Запад, Восток, Центр. Для большинства участников такой вариант является более экономным, — сказал Соколов на брифинге.

Говоря о командах из регионов Сибири и Дальнего Востока, глава ПФЛ отметил, что эти клубы будут играть с командами из центральной части России.

Клубы единогласно приняли решение, Сибирь и Дальний восток будет соревноваться с клубами из центральной части. Это поддержали в первую очередь восточные клубы. Только три было воздержавшихся, но не против, — сказал он.

Решение о реформировании структуры соревнований было принято на внеочередном общем собрании ПФЛ. С сезона-2020/21 вместо пяти групп во втором дивизионе будет четыре, победители групп будут переходить в Футбольную национальную лигу (ПФЛ).

Как сообщалось, матч 16-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между черкесским «Интером» и махачкалинским «Анжи» отменён из-за неблагоприятных погодных условий, писал NEWS.ru.