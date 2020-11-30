Спортсменка отказалась почтить память Марадоны и назвала его педофилом

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Футболистка испанского клуба «Виахес Интерриас» Паола Допена оказалась почтить память знаменитого аргентинского игрока Диего Марадоны и обвинила его в насилии.

Инцидент произошёл перед матчем между «Виахес Интерриас» и «Депортиво Абанка» в Корунье. Спортсменка уселась на газон, пока остальные игроки стояли, склонив головы во время минуты молчания.

Я отказываюсь участвовать в акции в память о насильнике и педофиле, — цитирует Допену издание AS.

Футболистка также отметила, что несколько дней назад перед товарищеским матчем в знак признания Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин состоялся памятный акт, но минуты молчания он не предусматривал.

Журналисты расценили поступок Допены как подстрекательство. Они отметили, что Марадона имел скандальную репутацию, но совершении преступлений насильственного характера виновным никогда не был признан.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В начале месяца спортсмен перенёс инсульт. После операции на головном мозге он был выписан из больницы для продолжения лечения на долму.

Ранее NEWS.ru писал, что в смерти футболиста обвинилиего врача Леопольдо Луке. В его доме прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Медика подозревают в халатности и в том, что он оставил пациента без должного внимания. Медик свою вину отрицает.