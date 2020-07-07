Спортивный директор «Тамбова» считает, что Цорну надо было доработать сезон

https://static.news.ru/photo/5be222e0-c053-11ea-982b-fa163e074e61_660.jpg Павел Худяков Фото: fc-tambov.ru

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков считает, что Томасу Цорну, уволенному с поста генерального директора «Спартака», надо было предоставить возможность остаться до конца сезона.

Я никогда не лезу в ситуацию, которая происходят в другом клубе. Мне трудно комментировать, но по моему мнению, зря его убрали. Ему надо было довести сезон до конца, потому что впереди Кубок России, в чемпионате не всё потеряно — там очень плотно. Но руководители, конечно, лучше знают, как правильнее поступить, — сказал Худяков корреспонденту NEWS.ru.

«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2019 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона.

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что решение «красно-белых» прекратить сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном, является верным. По его словам, он не показал никакого результата — руководство и болельщики были недовольны, писал NEWS.ru.