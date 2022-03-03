Спорт вне политики — обман самого себя: вратарь «Зенита» высказался за мир

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Миллиардер Роман Абрамович заявил, что будет создан специальный благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». Они пойдут на помощь жертвам событий на Украине, говорится в заявлении на сайте клуба.

Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». Фонд будет работать на благо всех жертв событий на Украине, — говорится в заявлении. Некоторые...