Спорт вне политики — обман самого себя: вратарь «Зенита» высказался за мир

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Станислав Крицюк написал на своей странице в Instagram, что он выступает против того, чтобы кто-то страдал и погибал. Говорить, что спорт вне политики, — обманывать самого себя, подчеркнул он. Так футболист высказался о ситуации на Украине, где с 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию.
Можно было бы найти отговорку — «спорт вне политики» — и сосредоточиться на тренировках. Но это лишь попытка обмануть самого себя. Потому что я не только футболист, но и человек, гражданин, отец, сын. И я против того, чтобы кто-то страдал и погибал. Миру — мир, любая человеческая жизнь — это ценность, всем ясного неба над головой!, — написал Крицюк.
Ранее в четверг, 3 марта, российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде. Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) ранее отстранил от участия на этапах Кубка мира спортсменов из РФ и Белоруссии.
Накануне украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом». Аналогичное решение принял украинский тренер «Динамо» Андрей Воронин.