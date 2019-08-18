https://static.news.ru/photo/21726856-c1d8-11e9-aae3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов Фото: twitter.com/spirik15

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов крайне болезненно отнёсся к критике судейства в футбольном матче между «Зенитом» и «Ахматом». Он оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву — болельщицу санкт-петербургского клуба, которая иронично оценила работу главного арбитра Алексея Матюнина.

Выражая своё недовольство, спортсменка предложила, чтобы он «отныне судил только матчи с участием „Тосно“, „Динамо СПб“ и „Амкара“».

Клубы, упомянутые Туктамышевой, по сути больше не существуют. «Тосно» был расформирован, «Амкар» признан банкротом, а «Динамо» переименовано в «Сочи» и перебазировалось на юг.

Такой сарказм Спиридонову не понравился.

Помолчи лучше, чучело, — написал он ей в ответ в Twitter .

Помолчи лучше, чучело))) — Alexey Spiridonov (@spirik15) 18 august 2019

Как писал News.ru, «Зенит» принимал соперников из «Ахмата» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра, которая прошла в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, завершилась вничью — 0:0. На седьмой минуте матча Матюнин показал прямую красную карточку защитнику грозненской команды Ризвану Уциеву. Причиной стал фол в эпизоде с полузащитником противника Александром Ерохиным.

О судействе матча также нелестно отзывался футболист Артём Дзюба. По его словам, на чемпионате все, кроме судей, играют хорошо. В пример он привёл «непонятную» трактовку фолов и сомнения со стороны арбитров.