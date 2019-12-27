Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

Волчек являлась болельщицей «Спартака».

Как ранее писал NEWS.ru, в московской больнице скончалась Галина Волчек. Ей было 86 лет.

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