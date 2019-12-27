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Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал причину отказа нападающего Эдена Азара от перехода в мюнхенскую «Баварию» летом 2019 года.

Он решил: я не перейду туда, потому что мой брат Торган играет в Германии и это превратится в «Эден Азар и его брат». Он говорил, что его брат может быть...