Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.
Волчек являлась болельщицей «Спартака».
Вчера на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР, худрук «Современника» и болельщица нашего клуба Галина Волчек.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official)
Прощание с ней пройдёт 29 декабря в 11:00 в театре «Современник».
ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Борисовны.
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Как ранее писал NEWS.ru, в московской больнице скончалась Галина Волчек. Ей было 86 лет.
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