«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/f0f773c6-05a4-11eb-a31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcsm_official

Московский «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 1:1.

В составе «красно-белых» отличился Эсекьель Понсе (86-я минута), у «Зенита» точным ударом отметился Александр Ерохин (65-я).

Форвард «Спартака» Александр Соболев, вышедший на замену, получил жёлтую карточку. Он пропустит следующий матч из-за перебора предупреждений. Вратарь московской команды Александр Максименко признан лучшим игроком матча.

«Зенит» и «Спартак» делят первое место в турнирной таблице. В их активе по 21 очку. На третьем месте располагается ЦСКА с 19 очками.

Ранее NEWS.ru писал, что матч между «Ротором» и «Уфой» завершился вничью. Счёт во встрече так и не был открыт. Примечательно, что до этого момента команды встречались только в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Тогда команда из Башкирии три раза победила и один раз сыграла вничью.