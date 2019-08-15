15 августа на стадионе «Открытие Арена» в ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги Европы московский «Спартаком» обыграл швейцарский «Тун» со счётом 2:1.
Первая встреча завершилась победой россиян со счётом 3:2.
Общий счёт 5:3.
На седьмой минуте ворота Александра Максименко поразил защитник швейцарцев Стефан Гларнер.
На 52-й минуте счёт сравнял нападающий московской команды Эсекьель Понсе.
На 58-у минуте разницу увеличил полузащитник «Спартака» Андре Шюррле (2:1).
Ранее News.ru писал, что главный тренер «Спартак» Олег Кононов заявил, что очень важно, чтобы единство команды приумножалось.