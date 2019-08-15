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Нападающий каталонского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси ещё не приступил к тренировкам с «сине-гранатовыми». Форвард пропустит первый матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао из-за травмы.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде заявил, что не собирается рисковать игроками. Тем более, такими как Месси, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что Месси получил травму во время тренировки. Медицинский...