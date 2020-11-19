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«Спартак» оценит состояние Соболева и Джикии после разгрома от сербов

13:25, 19 ноября 2020 26
Александр Соболев Александр Соболев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско рассказал о самочувствии Александра Соболева и Георгия Джикии после провального матча сборной России против Сербии, который завершился со счётом 0:5.

Посмотрим их состояние, когда вернутся. С нами последние несколько дней находился только Роман Зобнин, поскольку получил вторую жёлтую карточку в матче с Турцией. У Соболева были проблемы с коленом, которые начались после первого вызова, мы старались лечить и контролировать эту ситуацию. Ранее связались с врачами сборной, объяснили ситуацию, в национальной команде его посмотрели, выпустили на тридцать минут в матче с Молдавией. Сыграет он с «Динамо» или нет — не могу сказать. У Джикии заболела приводящая мышца, посмотрим подробнее, когда ребята вернутся, — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Ранее бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал NEWS.ru разгромное поражение сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций, раскритиковав при этом капитана Георгия Джикию.

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