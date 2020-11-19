«Спартак» оценит состояние Соболева и Джикии после разгрома от сербов

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско рассказал о самочувствии Александра Соболева и Георгия Джикии после провального матча сборной России против Сербии, который завершился со счётом 0:5.
Посмотрим их состояние, когда вернутся. С нами последние несколько дней находился только Роман Зобнин, поскольку получил вторую жёлтую карточку в матче с Турцией. У Соболева были проблемы с коленом, которые начались после первого вызова, мы старались лечить и контролировать эту ситуацию. Ранее связались с врачами сборной, объяснили ситуацию, в национальной команде его посмотрели, выпустили на тридцать минут в матче с Молдавией. Сыграет он с «Динамо» или нет — не могу сказать. У Джикии заболела приводящая мышца, посмотрим подробнее, когда ребята вернутся, — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Ранее бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал NEWS.ru разгромное поражение сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций, раскритиковав при этом капитана Георгия Джикию.