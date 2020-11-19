«Спартак» оценит состояние Соболева и Джикии после разгрома от сербов

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев поражение сборной РФ по футболу в матче с национальной командой Сербии со счётом 0:5 в Лиге наций УЕФА.

А вот тут без комментариев, — цитирует его RT. Пять пропущенных сборной России мячей в Белграде заставили специалистов говорить о проблеме в команде с последним рубежом обороны. Спортивный комментатор Алексей...