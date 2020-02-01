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Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук получил травму ноги в матче против сербского «Партизана».

На данный момент игрок проходит медицинское обследование, после которого будет понятен точный диагноз, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Локомотива». В эфире «Матч ТВ» сообщили, что у Миранчука подозрение...