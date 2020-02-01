Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер».
В составе победителей отличился полузащитник Резиуан Мирзов, оформивший дубль. В конце матча гол забил защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич.
Ранее сербский футбольный клуб «Партизан» обыграл московский «Локомотив» в первом матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен