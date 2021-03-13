«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел на второе место в РПЛ

https://static.news.ru/photo/cd27c488-8429-11eb-a7d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский «Спартак» в столичном дерби в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

Матч прошёл на домашней для «бело-голубых» «ВТБ Арене» в присутствии 12 567 зрителей. «Динамо» открыло счёт, на 20-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. Виктор Мозес на 30-й минуте забил ответный гол. Победу «Спартаку» во втором тайме принёс Александр Соболев, реализовавший пенальти на 63-й минуте.

«Спартак» после этой игры опередил ЦСКА и поднялся на второе место в турнирной таблице, у команды 41 очко, у лидирующего петербургского «Зенита» на четыре очка больше. Динамо на пятом месте с 36 очками.

Ранее «Зенит» в матче 22-го тура РПЛ дома разгромил грозненский «Ахмат», итоговый счёт — 4:0, писал NEWS.ru. Все голы были забиты во втором тайме, отличились Вячеслав Караваев, Сердар Азмун, Артём Дзюба и Андрей Мостовой.