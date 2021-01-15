«Спартак» назвал причину отказа от товарищеского матча с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/465ce0aa-5800-11eb-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

Товарищеский матч на сборе в ОАЭ между «Спартаком» и «Зенитом» не состоится из-за того, что стороны не смогли согласовать дату проведения игры, заявил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Некоторое время назад главный тренер «Зенита» Сергей Семак проинформировал об отмене матча по инициативе «Спартака».

Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они — 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается [на сборе в ОАЭ], — отметил Фетисов, слова которого приводит ТАСС.

В нынешнем розыгрыше РПЛ команды встретились дважды. В матче первого круга в Москве они сыграли вничью 1:1, а во втором круге — в заключительном туре перед зимней паузой — «Зенит» победил 3:1, благодаря чему ушёл на перерыв, уверенно лидируя в чемпионате.

Ранее NEWS.ru писал, что трансферную работу будет непросто выполнить из-за сложившейся экономической ситуации, заявил главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.