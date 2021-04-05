«Спартак» чемпион?: Российская премьер-лига вышла на интригующий финиш

24-й тур премьер-лиги ещё не завершился — в понедельник «Зенит» сыграет с «Химками», но в выходные случилось много интересного. Был один центральный матч и несколько очень важных. После шоу в Ростове чемпионская интрига обострилась, давление на «Зенит» выросло, но вряд ли в Питере дрожат от страха.



Промес. Перезагрузка

Воскресный матч в Ростове был лучшим в туре и по афише, и по реальным событиям на поле. Красно-белые вели 1:0, проигрывали 1:2, но благодаря дублю Александра Соболева, оформили в городе на Дону первую победу с 2013 года. Нападающий сборной России стал главным, но не единственным героем матча. Как обычно, большое влияние на игру «Спартака» оказал Квинси Промес, с появлением которого команда преобразилась. Она просто стала другой: ребята забегали так, как не бегали с 2017 года, на лица вернулись улыбки. Промес перезагрузил «Спартак», и сейчас смотреть за игрой красно-белых интереснее, чем когда-либо за последние три года.



Проблемы Карпина

Валерий Карпин Сергей Лантюхов/NEWS.ru



Рокировка по Галицкому

«Ростов» Валерия Карпина — команда в целом очень симпатичная, всегда заряженная, всегда сражается, никогда не проигрывает легко. Учитывая очень ограниченный бюджет, Карпин проделывает на Дону прекрасную работу. Но она в последнее время не даёт результатов: одна победа в семи матчах, при четырёх поражениях и двух ничьих. Единственная победа — над «Ротором», аутсайдером без тренера. После матча со «Спартаком» Карпин был явно раздражён, бросался фразами типа: «Вы игру смотрели?» «Что такого Соболев сделал — ростом воспользовался?» Эмоции Карпина понятны, все российские болельщики давно привыкли, что после поражений Валера не слишком общительный, но здесь хочется его поддержать: его команда играет очень прилично, победы придут. Проиграть нынешнему «Спартаку» 2:3 — не так уж позорно, «Краснодар» и «Урал» 11 на двоих пропустили.

Кстати, о «Краснодаре». Они-таки решились уволить Мурада Мусаева — тренера, с которым клуб в последнее время просто посыпался. В субботу они проиграли «Ахмату» дома со счётом 0:5, это шестое поражение в восьми последних матчах, были ещё 1:6 от «Спартака» и два проигрыша загребскому «Динамо» в Лиге Европы. Клуб с приличным бюджетом и сильным по меркам РПЛ составом опустился на 10-е место, что очень далеко от позиций, на которых Галицкий хочет быть. На место главного тренера уже есть кандидат — это Виктор Гончаренко, на прошлой неделе уволенный из ЦСКА. Ожидается, что белорус вернётся в Краснодар в ближайшее время, он уже работал в этом городе с «Кубанью» несколько лет назад, работал успешно, но был уволен за «излишнюю мягкость в общении с игроками» после первого же поражения в сезоне, в 13-м туре.

Олич отскочил

Ещё одно важное событие тура — дебют Ивицы Олича в ЦСКА. Для первого матча соперник был лучше не придумаешь — полуживой «Тамбов», почти попрощавшийся с мечтами остаться в РПЛ. Но даже для победы над таким соперником армейцам потребовалось аж три пенальти. Два из них реализовали Влашич и Рондон, один запорол тот же Влашич, а первый мяч в игре забили хозяева — тоже с пенальти. Игра оставила желать намного лучшего, но три очка — единственное, что имеет значение. ЦСКА прервал серию поражений и сохранил себя в борьбе за медали.

На победных рельсах

fclm.ru



«Страна за Химки»

Чей ход сейчас вызывает восхищение и даже страх — это «Локомотив». Пять побед подряд после рестарта сезона — это мощная заявка на медали, причём, не обязательно бронзовые. Подопечные Николича сейчас уничтожают всех подряд, разница мячей 11:1, и страшно тут должно быть «Спартаку». «Локо» примет красно-белых в следующее воскресение, и это будет, пожалуй, главный матч второго круга. Любой результат, кроме победы «Спартака», будет означать примерно следующее: «Зенит — чемпион». Если выиграет «Локо», он откроет себе путь к серебру и к участию в Лиге чемпионов.

Последний матч 24 тура пройдёт в понедельник, 5 апреля, в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет «Химки» с надеждой восстановить четырёхочковый отрыв от «Спартака». На бумаге эта задача кажется не такой уж сложной, «Зенит» дома разве не должен обыгрывать «Химки»? Но всё может оказаться очень интересно: подмосковный клуб сейчас на отличном ходу, набирает очки в каждом матче, выигрывает в том числе у «Ростова» с «Рубином», и дать бой лидеру им тоже по силам. За «Химки» сегодня будут болеть миллионы людей по всей стране: все болельщики «Спартака» и все хейтеры «Зенита», которых за пределами Ленинградской области очень много.