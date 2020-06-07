Состав «Локомотива» пополнил 20-летний вратарь

Голкипер Новотроицкого футбольного клуба «Носта» Андрей Савин перешёл в московский «Локомотив».
Клубы заключили контракт по переходу футболиста, — говорится в сообщении на официальном сайте «Носты».
20-летний вратарь выступал за «Локомотив-Казанка» на правах аренды с февраля 2020 года. В прошедшем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Савин провёл 6 матчей, пропустив 12 мячей.
Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч на 50-й минуте забил полузащитник «сине-белых» Кирилл Панченко, на 77-й «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу игрока «Динамо» Владимира Рыкова.
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