Состав «Локомотива» пополнил 20-летний вратарь

https://static.news.ru/photo/c947703e-a8e7-11ea-8bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

Голкипер Новотроицкого футбольного клуба «Носта» Андрей Савин перешёл в московский «Локомотив».

Клубы заключили контракт по переходу футболиста, — говорится в сообщении на официальном сайте «Носты».

20-летний вратарь выступал за «Локомотив-Казанка» на правах аренды с февраля 2020 года. В прошедшем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Савин провёл 6 матчей, пропустив 12 мячей.

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч на 50-й минуте забил полузащитник «сине-белых» Кирилл Панченко, на 77-й «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу игрока «Динамо» Владимира Рыкова.