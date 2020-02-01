Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Юрий Соловьёв прокомментировал назначение Желько Бувача на пост спортивного директора.
Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» не только с точки зрения стратегического становления основной команды, но и развития Академии, нашей молодёжки и всей вертикали динамовских команд, — цитирует Соловьёва пресс-служба «Динамо».
Он подчеркнул, что Бувач будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без участия в тренировочном и игровом процессах.
Ранее NEWS.ru. писал о том, что бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Желько Бувач назначен спортивным директором московского футбольного клуба «Динамо». Контракт со специалистом подписан на 2,5 года.
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