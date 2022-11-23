«Праздник футбола»: Губерниев о результате матча Германии с Японией Губерниев оценил поражение сборной Германии в мачте с Японией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru сообщил, что для сильных сборных, которой является Германия, чемпионат мира по футболу часто начинается «со скрипом». Так журналист оценил результат игры немецкой национальной команды против Японии. Азиатские футболисты одержали победу 2:1. По его мнению, немцам есть над чем задуматься. Однако, отметил Губерниев, впереди еще два тура и Германия «однозначно выйдет» в плей-офф.

Для сильных сборных большие турниры начинаются со скрипом, а потом они выигрывают чемпионаты. Тем более, что у немцев в запасе остается еще 2 матча. У них есть определенные проблемы с организацией, но это решаемый вопрос. В то же время, я не очень верю в сенсации, что фавориты вдруг резко перестанут выходить из групп. Хотя немцам есть над чем задуматься, но из группы они однозначно выйдут, — сказал телекомментатор.

Он также позитивно оценил то, что судьи на турнире в Катаре стали добавлять больше времени.

Это очень интересный футбол. Ведь когда команды демонстрируют подобные результаты и судью добавляют больше времени — этот приковывает внимание зрителей еще сильнее. А праздника футбола, как известно много не бывает, — добавил он.

Немцы открыли счет в первом тайме, на 33-й минуте пенальти реализовал Илкай Гюндоган. Во втором тайме японская сборная отыгралась и вышла вперед: на 75-й минуте отличился Ритсу Доан, выступающий за немецкий «Фрайбург», а на 83-й — Такума Асано, также играющий в Германии за «Бохум».

Таким образом, Германия, как и четыре года назад на ЧМ в России, стартовала с поражения. Тогда немцы в статусе действующих чемпионов мира проиграли Мексике, затем потерпели поражение еще и от Южной Кореи и не вышли из группы.