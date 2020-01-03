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Футболист «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов может продолжить карьеру в «Эспаньоле» из Барселоны.

Об этом сообщает в Twitter испанский журналист Хавьер Дехаро.

По его словам, россиянин станет первым новичком команды в зимнее трансферное окно. В клубе надеются, что Смолов сможет помочь команде, ныне занимающей последнее место в турнире, выйти из зоны вылета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Фёдор Смолов извинился за свои критические высказывания по поводу работы арбитров в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом». При этом он отметил, что всё равно повторил бы свои слова. После этого комментария ему повстречался главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который пристыдил футболиста за некрасивое высказывание.