Смолов вылетел в Испанию для возобновления тренировок с «Сельтой»

Российский футболист Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту» (Виго), вылетел в Испанию, чтобы возобновить тренировки с клубом. Нападающий некоторое время не сможет воссоединиться с командой из-за карантина.
Информацию об отлёте Смолова в Испанию
Смолов отбыл в Россию из расположения «Сельты» 5 апреля по личным причинам. Как писал NEWS.ru, находясь в Москве, футболист сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом одной из столичных больниц.
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