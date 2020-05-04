Смолов вылетел в Испанию для возобновления тренировок с «Сельтой»

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Российский футболист Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту» (Виго), вылетел в Испанию, чтобы возобновить тренировки с клубом. Нападающий некоторое время не сможет воссоединиться с командой из-за карантина.

Информацию об отлёте Смолова в Испанию подтвердил РБК агент футболиста Герман Ткаченко. Организацией разрешения на полёт занимались представители «Сельты». Клуб намерен продолжать сотрудничество с россиянином, несмотря на высказанное раннее недовольство главного тренера Оскара Гарсии. Наставника «Сельты» возмутил отъезд Смолова в Россию во время режима чрезвычайной ситуации в Испании.

Смолов отбыл в Россию из расположения «Сельты» 5 апреля по личным причинам. Как писал NEWS.ru, находясь в Москве, футболист сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом одной из столичных больниц.