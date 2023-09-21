Смолов станет отцом: кто жена, почему бросил Лопыреву и внучку Ельцина Для Федора ребенок от Карины Истоминой будет первым

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Федор Смолов

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов женился на диджее Карине Истоминой летом 2023 года, а сегодня стало известно, что супруги ждут ребенка. Что известно об избраннице футболиста и его бывших девушках — в материале NEWS.ru.

Что известно о Карине Истоминой

Карина родилась 20 апреля 1994 года в Москве. Девушка закончила факультет медиакоммуникаций НИУ ВШЭ, долгое время работала моделью, жила в Нью-Йорке. Истомина была PR-менеджером российской электро-поп-группы Tesla Boy, а также соведущей проекта «Подруги» на YouTube-канале «Нежный редактор». Сейчас 29-летняя Карина ведет шоу о ментальном здоровье «Справиться проще», которое она запустила вместе с психологом Натальей Каданцевой в апреле 2021 года. У Истоминой ранее были проблемы с психическим здоровьем.

Карина вспоминает, что в школе была «чересчур грустным подростком, чрезвычайно слезливой и истеричной, дралась и с мальчиками и с девочками».

Фото: t.me/istominakarina Карина Истомина

Впервые к психотерапевту она обратилась еще в 2016 году после депрессивного эпизода. По ее словам, долгое время ей ставили неправильный диагноз, и только в сентябре 2020-го у нее выявили пограничное расстройство личности.

«Я прошла через множество некомпетентных врачей, которые мне диагностировали всякую ересь. Мне ставили то биполярное расстройство, то циклотимию, то просто депрессию», — делилась Истомина в интервью проекту «Лес».

В январе 2021 года Карина публично объявила о своей зависимости от транквилизаторов и алкоголя и заявила, что пройдет программу «12 шагов». На этот шаг она решилась после одного инцидента. «В начале января у меня был сильный срыв: я съела три пачки транквилизаторов, выпила бутылку виски и порезала себя. Я дошла до дна и поняла, что больше так продолжаться не может», — вспоминала Истомина.

Может ли зависимость Карины повлиять на здоровье ребенка

Врач — акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказала мнение, что период беременности для Карины Истоминой будет достаточно тяжелым. По словам врача, зависимость модели в перспективе может повлиять на психическое здоровье ребенка.

«Все слабые места проявляются во время беременности, часто обостряются соматические и психосоматические заболевания. Для малыша в перспективе это тоже может стать проблемой. Не зря говорят, что „от осины не родятся апельсины“. Если у мамы есть какие-то особенности психики, то есть вероятность, что ребенок также унаследует эти же особенности», — рассказала Ерофеева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, иногда заболевания могут проявляться только в особых ситуациях, связанных с работой, увлечениями или стрессовыми ситуациями в жизни. Врач также добавила, что если девушка окончательно вылечилась и в течение длительного периода находилась в ремиссии, то прямой угрозы для ребенка нет.

С кем Смолов встречался до Истоминой

О личной жизни Смолова известно достаточно много. У футболиста был роман с телеведущей Викторией Лопыревой. Они познакомились в 2012 году на вечеринке жены футболиста Юрия Жиркова Инны. Модель была старше нападающего на 7 лет.

В 2014 году пара устроила свадебную церемонию на Мальдивах, но брак не имел юридической силы и не был официально зарегистрирован. Спустя год Федор и Виктория расстались.

Осенью 2015 года стало известно об отношениях Смолова с фотомоделью Мирандой Шелией. Девушка была внешне похожа на другую звезду подиума, Ирину Шейк.

Когда возлюбленные перестали скрывать роман, они начали активно делиться совместными фотографиями в социальных сетях и вместе посещать различные мероприятия. Но через год Смолов и Шелия расстались.

В начале 2017 года появилась информация, что Смолов встречается с моделью Юлией Левченко. Девушка постоянно появлялась на матчах и поддерживала футболиста. Роман также продлился около года — с начала 2018 года они перестали появляться вместе на публике.

В январе 2020 года выяснилось, что Смолов сделал предложение Марии Юмашевой, внучке первого президента России Бориса Ельцина. Но в начале декабря 2022-го из аккаунта девушки пропали все ее совместные снимки с футболистом. Поклонники пары сделали вывод, что они расстались. О причинах разрыва ни Мария, ни Федор ничего не рассказывали.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Мария Юмашева (вторая справа)

В каких футбольных клубах играл Смолов

Форвард Федор Смолов выступает в составе московского «Динамо». Игрок перешел в клуб в январе 2022 года из «Локомотива».

Сообщалось, что футболист получает в «Динамо» около 1,5 млн евро в год со всеми бонусами. Смолов согласился на понижение зарплаты ради трансфера. В «Локомотиве» он получал 2,6 млн евро в год, также были предусмотрены дополнительные бонусы.

Смолов является воспитанником московского «Динамо». Ранее нападающий также играл в «Фейенорде» (Роттердам), махачкалинском «Анжи», «Краснодаре» и «Сельте».

На данный момент за всю карьеру Федор провел 491 матч и забил 158 голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 3 млн.

Как Смолов помогал другим детям

Для Смолова ребенок от Истоминой станет первым. Игрок неоднократно занимался благотворительной деятельностью и помогал другим детям. В 2018 году футболист оплатил годовую аренду квартиры для тяжелобольных мальчиков и девочек, подопечных фонда «Спаси Жизнь». В ней проживали дети с тяжелыми формами онкологических заболеваний из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара.

Через год российский игрок перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае. В связи с этим департамент труда и социальной защиты населения Москвы направил благодарственное письмо на имя Смолова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Фёдор Смолов

«Сердечно благодарим за подарки в виде кухонных плит для групп семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — было написано в письме организации.

У кого еще из российских футболистов скоро родятся дети

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко скоро станет отцом в третий раз. Его жена Лариса этим летом опубликовала фотографии в социальных сетях, на которых игрок обнимает ее беременный живот. В их семье уже подрастают две дочери — 11-летняя Кристина и 4-летняя Мила.

Бывший муж Ольги Бузовой и экс-футболист Дмитрий Тарасов рассказал о беременности его супруги Анастасии Костенко. У пары уже есть трое детей — две дочери Милана и Ева и сын Алексей. Тарасов опубликовал переписку с женой в социальных сетях. На фото можно рассмотреть, что Костенко прислала ему снимок положительного теста на беременность.

«Моя женщина умеет удивлять!» — сказал Тарасов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Кожевникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Кожевникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Старшенбаум Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Старшенбаум Фото: Соцсети Линдси Лохан Фото: Соцсети Линдси Лохан Фото: Соцсети Бруно Бьянкарди Фото: Соцсети Бруно Бьянкарди Фото: Соцсети Елена Кукояки Фото: Соцсети Елена Кукояки Фото: Соцсети Карина Истомина Фото: Соцсети Карина Истомина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Соцсети Ассоль ST Фото: Соцсети Ассоль ST

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