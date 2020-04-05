Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»

https://static.news.ru/photo/ab03a29e-776b-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: NEWS.ru

Менеджеры российского футболиста Фёдора Смолова из компании ProSportsManagement, которая ведёт форварда в испанской «Сельте», отреагировали на сообщения о том, что он нарушил ограничения, которые введены из-за пандемии COVID-19, и вернулся в Россию.

Российский игрок стал вторым игроком из команды после Пионе Систо, который покинул Испанию и вернулся на родину. Однако, по словам менеджеров, Пионе будут ждать санкции, когда он вернётся в строй.

Что касается Смолова, то менеджеры заявили об отсутствии у него проблем с клубом.

Все свои действия Фёдор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернётся в Виго с опозданием, — приводит заявление ProSportsManagement «Спорт Экспресс».

На территории России Смолову придётся пройти двухнедельный карантин.

В текущем сезоне Смолов забил один гол и принял участие в шести матчах «Сельты».

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось, что футболист неоднократно пытался получить у руководства клуба разрешение, чтобы покинуть страну. Но ему всё время отказывали. После нескольких попыток он всё же решил уехать в Россию, чтобы решить свои проблемы.