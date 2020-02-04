https://static.news.ru/photo/b3c1db42-475c-11ea-921d-fa163e074e61_660.jpg Фото: RC Celta/facebook.com

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов заявил, что рад играть за испанскую «Сельту» и намерен помочь клубу сохранить прописку в Примере.

Я очень счастлив и горд быть здесь. Я надеюсь сделать всё возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере, — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Он добавил, что Ла Лига — лучшая лига в мире, а «Сельта» очень известна в России, так как в ней играли Александр Мостовой и Валерий Карпин, за игрой которых он следил в детстве.

Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты», в который перешёл на правах аренды, писал NEWS.ru.