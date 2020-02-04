Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов заявил, что рад играть за испанскую «Сельту» и намерен помочь клубу сохранить прописку в Примере.
Я очень счастлив и горд быть здесь. Я надеюсь сделать всё возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере, — приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Он добавил, что Ла Лига — лучшая лига в мире, а «Сельта» очень известна в России, так как в ней играли Александр Мостовой и Валерий Карпин, за игрой которых он следил в детстве.
Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты», в который перешёл на правах аренды, писал NEWS.ru.
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