СМИ сообщили о выходе «Челси» и «Сити» из Суперлиги на второй день проекта

https://static.news.ru/photo/e0ef9a8c-a20a-11eb-9e34-96000091f725_660.jpg Фото: chelseafc.com

Английские «Манчестер Сити» и «Челси» выйдут из Суперлиги на второй день существования проекта. Об этом сообщает The Telegraph.

Решение о выходе «Челси» принял владелец клуба Роман Абрамович, он уже поручил юристам готовить соответствующие документы, так как не хочет противостоять властям и болельщикам, которые устроили акцию протеста против Суперлиги.

Примеру «Челси», как сообщается, последует «Манчестер Сити». После этого вероятность закрытия проекта Суперлиги оценивается как очень высокая.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Изначально в неё вошли английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Инициатором выступил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Глава УЕФА Александр Чеферин жёстко раскритиковал всех организаторов на экстренной пресс-конференции.