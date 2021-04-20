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СМИ сообщили о выходе «Челси» и «Сити» из Суперлиги на второй день проекта

21:37, 20 апреля 2021
Фото: chelseafc.com

Английские «Манчестер Сити» и «Челси» выйдут из Суперлиги на второй день существования проекта. Об этом сообщает The Telegraph.

Решение о выходе «Челси» принял владелец клуба Роман Абрамович, он уже поручил юристам готовить соответствующие документы, так как не хочет противостоять властям и болельщикам, которые устроили акцию протеста против Суперлиги.

Примеру «Челси», как сообщается, последует «Манчестер Сити». После этого вероятность закрытия проекта Суперлиги оценивается как очень высокая.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Изначально в неё вошли английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Инициатором выступил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Глава УЕФА Александр Чеферин жёстко раскритиковал всех организаторов на экстренной пресс-конференции.

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