Самый дорогой футболист мира может вернуться в «Барселону»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться обратно в испанскую «Барселону», откуда он в 2017 году перешёл во французский клуб.

Трансфер Неймара остаётся самым дорогим в истории футбола — €222 млн.

Как пишет издание Sport.es, нападающий хочет покинуть команду, а руководство ПСЖ не выступает против. Журналисты утверждают, что клуб надеется включить в соглашение француза Антуана Гризманна, который выступает за «Барселону».

Испанский клуб планирует продать француза минимум за € 100 млн. Утверждается, что тренеров не устраивает его уровень игры.

28-летний бразилец Неймар сыграл за ПСЖ 80 матчей, забил 69 голов. Он дважды выиграл чемпионат Франции, кубок страны и кубок лиги.

NEWS.ru писал, что «Барселона» готова продать восемь футболистов. Также из команды может уйти Лионель Месси, если «гранатовые» не вернут Неймара.