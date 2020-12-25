СМИ: новым тренером «Спартака» может стать Рафаэль Бенитес

https://static.news.ru/photo/35c238ba-46f0-11eb-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ed Lemaistre/Global Look Press

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «Спартак» включил в шорт-лист не только бывшего главного тренера «Монако» Леонарду Жардима, но и экс-наставника «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса.

Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес вошли в шорт-лист московского «Спартака» на замену Доменико Тедеско. Российский клуб был заинтересован в Роберто Де Дзерби, но тот отклонил предложение, — написал итальянский журналист в своём Twitter.

Leonardo #Jardim and Rafa #Benitez are in #SpartakMoskva short list to replace Domenico #Tedesco . Russian club wanted Roberto #DeZerbi , who has rejected the bid. #transfers — NicolÃ² Schira (@NicoSchira) December 25, 2020

Напомним, Де Дзерби — тренер итальянского «Сассуоло».

Рафаэль Бенитес — один из топ-тренеров мирового футбола. Он известен не только как тренер «Ливерпуля», выигравшего Лигу чемпионов в сезоне-2004/05, но и работой с испанскими клубами «Реал Вальядолид», «Осасуна», «Валенсия», а также с «Реалом», «Челси», «Интером» и «Наполи». Сейчас Бенитес тренирует китайский клуб «Далянь Ифан».

Как сообщал NEWS.ru, ранее бывший владелец московского клуба «Спартак» Андрей Червиченко заявил, что руководству «красно-белых» нечем заинтересовать немецкого тренера Доменико Тедеско для продолжения сотрудничества с клубом.