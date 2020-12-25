Червиченко считает, что «Спартак» ни чем не может мотивировать Тедеско

https://static.news.ru/photo/85e4890a-46c9-11eb-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший владелец московского клуба «Спартак» Андрей Червиченко полагает, что руководству «красно-белых» нечем заинтересовать немецкого тренера Доменико Тедеско для продолжения сотрудничества с клубом.

Я думаю, что там вся проблема в том, что он (Тедеско. — NEWS.ru) хочет участвовать в трансферной политике. Не знаю, правда, в качестве кого. Думаю, что ключевой проблемой нежелания продолжать работу является то, что трансферный вопрос решается без него, — заявил Червиченко журналистам РИА Новости.

Он считает, что Тедеско очень благородно поступил, сообщив за полгода, что не будет продлевать контракт с клубом. Червиченко назвал такой поступок спортивного функционера «очень джентльменским».

Пресс-служба московского клуба заявила, что немецкий специалист не будет уходить с поста главного тренера посреди сезона. Он будет работать до завершения срока договора.

Мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона, — цитирует сайт клуба Тедеско.

Немецкий тренер встал у руля «Спартака» в октябре 2019 года. Под его руководством команда сумела завершить прошлый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на седьмом месте, а также дошла до полуфинала Кубка России. В нынешнем сезоне «красно-белые» занимают третью строчку турнирной таблицы, отставая от лидера «Зенита» на шесть очков.

Ранее Тедеско дисквалифицировали на три матча за поведение после игры с «Сочи». В РФС сочли неприемлемыми жесты тренера во время матча 18-го тура чемпионата России в адрес спортсменов.

Как писал NEWS.ru, бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что необходимо продать форварда Александра Кокорина в «Сочи». Причиной такого заявления стало поведение футболиста, который не стал тренироваться с командой, а улетел на Мальдивы. Сообщалось, что в комфортном климате он восстанавливается после травмы.