Тренер ФК «Спартак» дисквалифицирован на три матча за поведение

https://static.news.ru/photo/37b9883a-4380-11eb-913a-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Российском футбольном союзе приняли решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча из-за его поведения после игры его команды с «Сочи».

Также контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал Тедеско, а также тренера команды «Сочи» Дмитрия Бородина на 50 тысяч рублей каждого, пишет «Чемпионат».

В РФС сочли неприемлемыми жесты тренера во время матча 18-го тура чемпионата России в адрес спортсменов. Также санкции, наложенные на тренеров двух команд, связаны с конфликтом между Тедеско, Бородиным и вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым.

Отмечалось, что между представителями двух команд завязалась потасовка, появлялась информация, что в драке мог пострадать помощник Тедеско Андреас Хинкель. В комитете РФС оправдали футболиста Жоаозиньо, который якобы мог участвовать в потасовке.

Сам Тедеско обвинил главного тренера «Сочи» в расизме из-за высказываний Бородина на тему национальности.

Ранее стало известно, что Тедеско не станет продлевать истекающий летом 2021 года контракт после поражения московского клуба от «Зенита» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство команды стало искать замену немцу, несмотря на то что он готов работать до конца сезона. Португальский специалист Леонарду Жардим входит в шорт-лист кандидатов на замену главному тренеру московского «Спартака», писал NEWS.ru.