Тренер ФК «Спартак» дисквалифицирован на три матча за поведение

В Российском футбольном союзе приняли решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча из-за его поведения после игры его команды с «Сочи».
Также контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал Тедеско, а также тренера команды «Сочи» Дмитрия Бородина на 50 тысяч рублей каждого,
В РФС сочли неприемлемыми жесты тренера во время матча 18-го тура чемпионата России в адрес спортсменов. Также санкции, наложенные на тренеров двух команд, связаны с конфликтом между Тедеско, Бородиным и вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым.
Отмечалось, что между представителями двух команд завязалась потасовка, появлялась информация, что в драке мог пострадать помощник Тедеско Андреас Хинкель. В комитете РФС оправдали футболиста Жоаозиньо, который якобы мог участвовать в потасовке.
Сам Тедеско обвинил главного тренера «Сочи» в расизме из-за высказываний Бородина на тему национальности.
Ранее стало известно, что Тедеско не станет продлевать истекающий летом 2021 года контракт после поражения московского клуба от «Зенита» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство команды стало искать замену немцу, несмотря на то что он готов работать до конца сезона. Португальский специалист Леонарду Жардим входит в шорт-лист кандидатов на замену главному тренеру московского «Спартака», писал NEWS.ru.