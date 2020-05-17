AS: матчи чемпионата Испании по футболу будут проходить ежедневно

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и испанская Ла Лига договорились относительно проведения оставшихся матчей чемпионата Испании этого сезона.
Как
NEWS.ru писал, что с 18 мая испанским футбольным клубам разрешат проводить тренировки в группах не больше 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе «Барселоны».
Ранее испанский клуб «Сельта» оштрафовал полузащитника Пионе Систо на €60 тысяч за нарушение карантина. Спортсмен уехал на своём автомобиле в Копенгаген. Клуб не давал согласие на такие действия футболиста.
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