AS: матчи чемпионата Испании по футболу будут проходить ежедневно

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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и испанская Ла Лига договорились относительно проведения оставшихся матчей чемпионата Испании этого сезона.

Как сообщает AS, турнир возобновится в июне. Матчи будут проходить ежедневно. Каждая команда будет играть по два матча в неделю. Это позволит завершить футбольный чемпионат к 29 июля. Журналисты утверждают, что соглашение будет опубликовано после завершения процедуры ратификации.

NEWS.ru писал, что с 18 мая испанским футбольным клубам разрешат проводить тренировки в группах не больше 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе «Барселоны».

Ранее испанский клуб «Сельта» оштрафовал полузащитника Пионе Систо на €60 тысяч за нарушение карантина. Спортсмен уехал на своём автомобиле в Копенгаген. Клуб не давал согласие на такие действия футболиста.