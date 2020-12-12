Спортивный журналист рассказал о возможном уходе тренера ЦСКА Гончаренко

https://static.news.ru/photo/a8a1158a-3ddc-11eb-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко покинет пост в случае, если команда потеряет очки в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова». Как сообщил спортивный журналист Вячеслав Короткин, менеджмент «красно-синих» готов к расставанию со специалистом при неблагоприятном исходе ближайшей игры.

Виктора Гончаренко отправят в отставку в случае, если «армейцы» не возьмут три очка в гостевом матче 19-го тура с «Ростовом». Не исключено, что менеджмент пойдёт на крайние меры ещё до заключительной игры года, но это менее вероятный вариант, — написал Короткин в Telegram-канале.

Журналист отмечает, что руководство клуба обсудило возможную отставку Гончаренко с рядом опытных игроков, которые с пониманием восприняли эту меру. В случае досрочного ухода белорусского тренера, чей контракт истекает летом 2021 года, его обязанности будет исполнять член тренерского штаба Василий Березуцкий. При этом клуб будет искать преемника Гончаренко на полноценный контракт.

Виктор Гончаренко в 2016 году сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. В отличие от своего предшественника, который завоевал с командой семь трофеев, в том числе три чемпионских титула, в активе белорусского специалиста лишь одна победа в Суперкубке страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «красно-синие» после 18 туров идут на третьем месте в турнирной таблице, на очко отставая от «Спартака». При этом ЦСКА не может выиграть уже четыре мачта подряд, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Кроме того, «армейцы», как и остальные российские клубы, неудачно выступили на еврокубковой арене. В Лиге Европы москвичи заняли последнее место в группе, трижды проиграв и три раза разделив очки с соперниками.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на пресс-конференции после матча с «Уралом» (2:2) Гончаренко остро отреагировал на вопрос о возможной отставке. Он подчеркнул, что такие вещи не обсуждаются публично.