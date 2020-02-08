Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий спел песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» во время тренировочного сбора в Турции.
Видео с выступлением Слуцкого перед футболистами опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.
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Ранее Слуцкий провёл со своими подопечными необычную тренировку. Игроки вместе с наставником надели на себя огромные воздушные шары, в которых играли в футбол, писал NEWS.ru.
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