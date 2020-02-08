Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий спел песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» во время тренировочного сбора в Турции.

Видео с выступлением Слуцкого перед футболистами опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.

Ранее Слуцкий провёл со своими подопечными необычную тренировку. Игроки вместе с наставником надели на себя огромные воздушные шары, в которых играли в футбол, писал NEWS.ru.

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