https://static.news.ru/photo/a519c480-4a9d-11ea-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий спел песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» во время тренировочного сбора в Турции.

Видео с выступлением Слуцкого перед футболистами опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.

Ранее Слуцкий провёл со своими подопечными необычную тренировку. Игроки вместе с наставником надели на себя огромные воздушные шары, в которых играли в футбол, писал NEWS.ru.