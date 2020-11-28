Следствие проведёт обыски в доме и клинике личного врача Марадоны

https://static.news.ru/photo/ed715eac-3249-11eb-951c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Zabala/XinHua/Global Look Press

Суд в Аргентине распорядился провести обыски в клинике и в доме личного врача скончавшегося футболиста Диего Марадоны.

Доктора Леопольдо Луке могут обвинить в неоказании необходимой медицинской помощи спортсмену, что могло привести к летальному исходу, пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

В ходе обысков для изучения следствием будут изъяты документы, связанные с лечением Марадоны и профессиональной деятельностью медика.

По данным СМИ, 4 ноября Марадона проходил осмотр у психиатра, который рекомендовал не оставлять бывшего футболиста без присмотра медперсонала и специалистов, наблюдающих за пациентами, которые принимают психотропные вещества. Также Марадону должен был регулярно осматривать врач-невролог.

Параллельно ведётся расследование в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид. Следствие пытается установить, навещала ли она спортсмена в палате и следила ли за тем, чтобы он принимал все необходимые лекарства.

Марадона скончался 25 ноября. Ему было 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. После смерти лучшего футболиста XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА и лучшего спортсмена в истории Аргентины на родине игрока объявили о трёхдневном трауре.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший врач Диего Марадоны Альфред Кахе считает, что легендарного футболиста не лечили должным образом и его следовало оставить в больнице на дополнительное обследование.