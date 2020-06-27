Скончался бывший тренер сборной Сербии и Черногории по футболу Петкович

https://static.news.ru/photo/71609ef4-b89b-11ea-b070-fa163e074e61_660.jpg Илия Петкович Фото: tvmost.info

Бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории по футболу Илия Петкович скончался на 75-м году жизни.

О смерти специалиста сообщается на сайте Футбольного союза Сербии.

Петкович в качестве игрока выступал на позиции полузащитника за белградский ОФК и французский «Труа». За сборную Югославии провёл 43 матча, забив шесть мячей.

Петкович был главным тренером сборной Югославии с 2000 по 2001 год , а с 2003 по 2006 год возглавлял сборную Сербии и Черногории.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший игрок миланского футбольного клуба «Интер» и сборной Италии Марио Корсо скончался в возрасте 78 лет. Корсо выступал за «Интер» с 1957 по 1973 год, провёл за итальянскую команду 509 матчей, забив 95 голов. В составе команды он стал четырёхкратным чемпионом Италии.