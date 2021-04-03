Шварц прокомментировал разгромную победу «Динамо»

https://static.news.ru/photo/00af8416-94ac-11eb-bc82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разгромную победу над «Уфой» со счётом 4:0 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Я считаю, мы с большой концентрацией отнеслись к матчу. В первом тайме был большой процент владения мячом и забитые голы являлись подтверждением качества игры, которую показали. Команда проявила высокий характер, — сказал Шварц на послематчевой пресс-конференции.

Он добавил, что и во второй половине матча команда не потеряла контроль. У ворот Антона Шунина не было ни одного голевого момента.

При потере мяча мы максимально быстро вступали в контротбор — это тоже повлияло. Я доволен. У нас практически все находятся в прекрасной физической форме благодаря нашим тренерам и медицинскому департаменту. Ребята справляются с нагрузкой, которая ложится на плечи, — заключил он.

Во втором тайме немецкий специалист провёл замены молодых футболистов. По его словам, было важно распределить нагрузку, «поэтому и заменили молодых ребят, чтобы они смогли отдохнуть перед игрой в Самаре в четверг».

У «бело-голубых» пять побед в последних шести матчах и промежуточное четвертое место в таблице.

Ранее в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Ак Барс Арене» в Казани победил «Рубин». Единственный гол забил на 72-й минуте полузащитник Хвича Кварацхелия, писал NEWS.ru.