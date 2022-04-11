Мама рассказала о шоке и страданиях мальчика, чей телефон разбил Роналду

Мама мальчика, чей телефон разбил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что её сын-аутист находится в шоке. Он не захочет больше видеть футболиста «МЮ», несмотря на то что тот извинился и пригласил его посетить следующий матч команды, передаёт слова матери The Telegraph.

Это был наш первый совместный поход на футбол. Джейкоб одержим «Эвертоном» и футболом — это его страсть. Он просто сиял от игры, победы и опыта, который он получил. Но сейчас мысли о тех пяти секундах — они полностью разрушили этот день. Это шокирует, — сказала женщина.

Она добавила, что её страдающий от аутизма сын настолько сильно переживает эту историю, что на следующий день после матча он отказался идти гулять в парк. И также он сказал, что никогда не захочет больше видеть Роналду, несмотря на то что тот пригласил его на следующий матч.

Инцидент произошёл 9 апреля после матча Английской премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:0). Роналду, покидая поле, швырнул на землю телефон болельщика. Фанат снимал португальца с близкого расстояния, когда тот спустил гетру, чтобы посмотреть на травму и кровавую рану на ноге, оставшуюся после матча.