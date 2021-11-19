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Широков назвал «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком»

12:41, 19 ноября 2021
Широков назвал «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком» Роман Широков Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков считает, что «Краснодар» имеет больше шансов на победу в матче с московским «Спартаком» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сказал экс-игрок «Спорт-Экспрессу», фаворитами подопечных Виктора Гончаренко делает фактор домашнего поля.

«Краснодар» играет дома, поэтому он в этой встрече фаворит, но небольшой. «Спартак» достаточно удачно играет на выезде, по крайней мере по результату. От «Краснодара» всегда ждём результативного футбола, тем более дома. Сейчас у них серия из проигранных матчей, им нужно выправлять ситуацию, — заявил Широков.

После 14-ти туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. При этом в двух последних матчах подопечные Гончаренко потерпели поражения, с минимальным счётом проиграв «Крыльям Советов» и «Динамо».

«Спартак» располагается на девятом месте с 19 баллами. Коллектив Руя Витории не может выиграть на протяжении последних четырёх встреч. За это время красно-белые поделили очки с «Динамо», разгромно проиграли «Зениту», а впоследствии сыграли вничью с «Ростовом» и «Локомотивом».

Матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдёт 20 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, что желание игрока «Спартака» Романа Зобнина уменьшить себе зарплату несвойственно российским игрокам, поскольку они не умеют объективно оценивать себя. Он полагает, что подобная зарплатная инициатива исходит не от самого игрока.

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