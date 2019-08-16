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В первом матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольные клубы «Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью — 1:1.

Счёт в поединке был открыт в самом начале второго тайма: на 46-й минуте защитник южан Никита Калугин головой срезал мяч в свои ворота. Отыгрался дебютант РПЛ на 68-й минуте, когда за нарушение правил против Антона Заболотного арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Нападающий гостей Дмитрий Полоз с 11-метровой отметки переиграл голкипера Александра Руденко.

Это был первый мяч, забитый сочинцами в премьер-лиге. Таким образом, их безголевая серия со старта чемпионата РПЛ продлилась 517 минут.

После шести проведённых матчей «Сочи» и «Оренбург», набрав соответственно 3 и 2 очка, продолжают занимать два последних места в турнирной таблице РПЛ. Также три очка на счету самарских «Крыльев Советов», которые в субботу сыграют в Екатеринбурге с «Уралом».

Кроме этого матча, в субботу, 17 августа в шестом туре премьер-лиги встречаются «Тамбов» и «Краснодар», петербургский «Зенит» и «Ахмат» из Грозного.

Все матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в адрес экипажа «Аэробуса А-321», предотвратившего авиакатастрофу в Подмосковье, ранее писал News.ru.