Шалимов считает, что ФИФА передвинет трансферные окна

https://static.news.ru/photo/70302526-7d78-11ea-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов прокомментировал заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о разрешении футболистам покидать команды по истечении контрактов 30 июня.

Думаю, передвинут трансферные окна и всё, — сказал Шалимов корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, говоря о времени, которое понадобится футболистам для возвращение в строй, 51-летний специалист отметил, что об этом пока рано говорить, все спортсмены находятся дома.

Пока нет смысла говорить о сроках возвращения к обычным тренировкам, надо подождать, когда более или менее станет ясно о примерных датах возобновления чемпионата. Сейчас сидим и не выходим из дома, — заключил он.

В «Ахмате» у семи футболистов закончатся соглашения 30 июня: полузащитников Дениса Глушакова, Олега Иванова и Роланда Гиголаева, защитника Мирослава Богосавца, нападающих Фелипе Визеу, Абубакара Кадырова, Магомеда Митришева и голкипера Евгения Городова.

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