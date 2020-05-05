Шалимов отказался от соцсети

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Выступавший за немецкий футбольный клуб «Шальке» (Гельзенкирхен) защитник Хианник Камба в 2016 году был признан погибшим в автокатастрофе. В апреле 2020 года бывшего спортсмена обнаружили живым.

Как сообщает Bild, 33-летний Камба живёт в немецком регионе Рур вместе с семьёй. Экс-защитник «Шальке» мог инсценировать свою смерть ради получения страховых выплат. Прокуратура ФРГ в настоящее время проводит расследование,...