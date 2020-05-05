Шалимов отказался от соцсети

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов заявил, что удалил аккаунт в Instagram. На это действие наставник грозненцев решился после того, как объяснил свои слова о россиянах-дармоедах, требующих от властей денег в условиях самоизоляции.
Шалимов добавил, что 5 мая летит в Грозный, где приступит к тренировкам команды,
Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неё забуду уже завтра, если не сегодня вечером, — пояснил футбольный тренер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Игорь Шалимов заявил: он назвал людей «дармоедами» в шутку, не имея в виду ничего плохого. По его словам, россиянам нужно дружить с юмором.
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