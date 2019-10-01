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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавил «Ахмат».

Об этом сообщается на сайте грозненского футбольного клуба.

За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждёт не менее яркая карьера, — написал президент ФК Магомед Даудов в Instagram.

Шалимов на посту главного тренера «Ахмата» сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку после поражения от «Сочи» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Сейчас грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице с девятью очками, писал News.ru.