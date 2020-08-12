«Шахтёр» уверенно прошёл «Базель» на пути в полуфинал Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/11199b96-dc1c-11ea-bc51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roy Gilbert/Revierfoto/Global Look Press

Донецкий «Шахтёр» добился крупной победы в четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы против швейцарского «Базеля». Игра в немецком Гельзенкирхене 11 августа завершилась со счётом 4:1 в пользу украинского клуба.

Начало разгрому положил уже на 2-й минуте Жуниор Мораес. Спустя 20 минут преимущество «горняков» увеличил Тайсон. Третий мяч влетел в сетку ворот швейцарцев с 11-метровой отметки. Точным ударом на 76-й минуте отметился Алан Патрик. Автором четвёртого гола «Шахтёра» на 88-й минуте стал Додо. «Базелю» в компенсированное время удалось лишь размочить счёт — гол на счету Рикки ван Волфсвинкеля.

Путёвку в финал Лиги Европы «горняки» будут оспаривать с миланским «Интером» 17 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты итальянского «Интера» добыли путёвку в полуфинал Лиги Европы, победив в Дюссельдорфе соперников из немецкого «Байера» — 2:1. Судьба встречи решилась в самом её начале. Уже к 21-й минуте итальянцы вели в счёте (2:0) после точных ударов Николо Бареллы и Ромелу Лукаку. Три минуты спустя Кай Хаверц сократил отставание в счёте, и до окончания основного времени матча голов больше не случилось.