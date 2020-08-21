https://static.news.ru/photo/73aacc0c-e3f2-11ea-b629-fa163e074e61_660.jpg Фото: SevillaFC_ENG/twitter.com

В финале Лиги Европы испанская «Севилья» встретилась с итальянским «Интером» на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Испанцы одержали победу со счётом 3:2.

Забив пенальти уже на пятой минуте матча, нападающий «Интера» Ромелу Лукаку открыл счёт. Форвард «Севильи» Люк де Йонг на 12-й минуте забил ответный гол и на 33-й минуте ещё один, выведя испанский клуб вперёд. Через две минуты счёт сравнял защитник «Интера» Диего Годин, а на 74-й минуте победный мяч забил защитник «Севильи» Диего Карлос.

«Севилья» стала победителем Лиги Европы в шестой раз, ранее клубу это удавалось в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Как писал NEWS.ru ранее, самый долгий по времени и самый необычный по формату розыгрыш Лиги чемпионов подходит к концу. В воскресенье, 23 августа, состоится финал главного европейского турнира, в котором первое место разыграют между собой ПСЖ и «Бавария».