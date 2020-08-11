«Севилья» победила «Вулверхэмптон» и прошла в полуфинал Лиги Европы

Футболисты испанской «Севильи» 11 августа сделали очередной шаг к победе в Лиге Европы. Клуб, чаще других (пять раз) выигрывавший данный турнир, в четвертьфинальном матче сломил сопротивление скромного английского «Вулверхэмптона» в самой концовке встречи.
Победу «Севилье» принёс точный удар на 88-й минуте Лукаса Окампоса. Англичане упустили свой шанс ещё на 13-й минуте, когда Рауль Хименес не реализовал пенальти.
Игра прошла в немецком Дуйсбурге. Из-за коронавируса ответные поединки в турнире не предусмотрены.
Соперником испанцев по полуфиналу днём ранее стал другой английский клуб — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в Кёльне 16 августа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Манчестер Юнайтед» только в дополнительное время вырвал победу у датского «Копенгагена» со счетом 1:0. Это была вторая игра четвертьфинала Лиги Европы, проходящей из-за коронавируса в Германии. Основное время матча завершилось безголевой ничьей, а победу англичанам и путёвку в полуфинал турнира принёс гол Бруну Фернандеша с 11-метровой отметки на 94-й минуте.
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