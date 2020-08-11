«Севилья» победила «Вулверхэмптон» и прошла в полуфинал Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/323e1692-dc19-11ea-b2e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Футболисты испанской «Севильи» 11 августа сделали очередной шаг к победе в Лиге Европы. Клуб, чаще других (пять раз) выигрывавший данный турнир, в четвертьфинальном матче сломил сопротивление скромного английского «Вулверхэмптона» в самой концовке встречи.

Победу «Севилье» принёс точный удар на 88-й минуте Лукаса Окампоса. Англичане упустили свой шанс ещё на 13-й минуте, когда Рауль Хименес не реализовал пенальти.

Игра прошла в немецком Дуйсбурге. Из-за коронавируса ответные поединки в турнире не предусмотрены.

Соперником испанцев по полуфиналу днём ранее стал другой английский клуб — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в Кёльне 16 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Манчестер Юнайтед» только в дополнительное время вырвал победу у датского «Копенгагена» со счетом 1:0. Это была вторая игра четвертьфинала Лиги Европы, проходящей из-за коронавируса в Германии. Основное время матча завершилось безголевой ничьей, а победу англичанам и путёвку в полуфинал турнира принёс гол Бруну Фернандеша с 11-метровой отметки на 94-й минуте.