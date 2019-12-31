https://static.news.ru/photo/43a3149e-2ce9-11ea-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Семак сохранит пост главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в случае, если доведёт команду до чемпионского титула в весенней части сезона-2019/20. Такое предположение сделал генеральный директор клуба Александр Медведев.

Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу, — сказал в эфире «Радио Зенит» руководитель клуба.

Он также отметил, что во время зимнего межсезонья клуб не будет совершать громких покупок и продаж.

Контракт Семака, который сделал «Зенит» чемпионом страны в свой первый же сезон, истекает в июне 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Семак во время перерыва в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) побывал в Африке, где помогал своей жене Анне со съёмками фильма об альбиносах. Невероятные воспоминания останутся после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где встретили много красивых, добрых людей, отметал Семак.