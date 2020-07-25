Семака признали лучшим тренером РПЛ в июле

https://static.news.ru/photo/373963ca-ce4c-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наставник действующего чемпиона России — петербургского «Зенита» — Сергей Семак был признан лучшим тренером РПЛ в июле.

Болельщики, эксперты лиги и специалисты канала «Матч Премьер» проголосовали за бывшего футболиста единогласно. На роль лучшего тренера июля помимо Семака претендовали Марко Николич («Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый («Арсенал») и Леонид Слуцкий («Рубин»), сообщили в пресс-службе РПЛ.

В течение июля петербургский коллектив одержал четыре победы и один раз провёл матч вничью. Благодаря этим результатам «Зенит» досрочно стал чемпионом России — второй год подряд. И оба раза золото завоёвано при Семаке.

Тренеру 44 года. Ранее наставник возглавлял «Уфу», с которой впервые в истории клуба вышел в квалификацию Лиги Европы, и входил в тренерский штаб сборной России.

Как передавал NEWS.ru, 34-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обошёл экс-полузащитника Сергея Семака по количеству матчей в чемпионатах России по футболу.

Бессменный вратарь «армейцев» вышел в стартовом составе на игру 30-го тура РПЛ с «Тамбовом». Таким образом, он провёл в чемпионатах России 457 игр. Семак, который в 2013 году завершил карьеру, а сейчас возглавляет петербургский «Зенит», провёл в РПЛ 455 матчей и забил 102 мяча.