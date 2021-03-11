«Сексуальные разбойники»: Боярский призвал забыть о видео с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/49d8bce6-8275-11eb-9f00-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народный артист России, известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский обрушился с критикой на тех, кто до сих пор вспоминает о скандальном видео с участием капитана «сине-бело-голубых» и сборной России Артёма Дзюбы. Он подчеркнул, что тот инцидент никак не повлияет на репутацию Дзюбы как футболиста.

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов анонсировал, что Артём будет в составе сборной на предстоящие матчи отборочного турнира и вновь наденет капитанскую повязку. При этом предыдущие игры сборной игрок пропустил как раз после скандала — Черчесов не стал его вызывать, чтобы сгладить ситуацию и дать эмоциям самого игрока и спортивной общественность схлынуть. Михаил Боярский нашёл яркий эпитет для тех, кто до сих пор вспоминает ту историю.

Про то видео уже все забыли. Нужно быть полным сексуальным разбойником, чтобы про это помнить. Вы что, помните каждую женщину, которая у вас была? На его репутацию это никак не повлияет, — приводит слова артиста «Спорт-Экспресс».

Боярский отметил, что даже незабитый пенальти в ворота «Рубина» в недавнем матче РПЛ (1:2) не должен был изменить мнение Черчесова относительно вызова Дзюбы. По словам актёра, такое случается и с чемпионами мира. Также Боярский с сожалением констатировал, что отрицательная популярность на сегодняшний день более востребована, чем положительная.

В начале ноября в Интернете появилось видео, которое Дзюба снял на свой телефон. В этом ролике футболист занимается самоудовлетворением. После этого он был временно отлучён от сборной России. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть».

Теперь Артём будет готовиться к следующим матчам за сборную. 24 марта команда на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта дома встретится со Словенией, а 30 марта — со Словакией, вновь в гостях.

Как писал NEWS.ru, Станислав Черчесов заявил, что у него уже есть список игроков, которых вызовут в сборную на ближайшие игры. 15 марта его сделают достоянием общественности. Тренерский штаб в настоящее время работает над проблемами логистики, связанными с выступающими в иностранных чемпионатах игроками — это Алексей Миранчук, играющий за итальянскую «Аталанту», и Александр Головин из французского «Монако».