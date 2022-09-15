«Считаем доносительством»: ФК «Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ» Футбольный клуб «Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Игрок ФК «Краснодар» Джон Кордоба

Генеральный директор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг объявил бойкот «Матч ТВ» после того, как сотрудники телеканала отправили видеозапись с нападающим Джоном Кордоба в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Заявление гендиректора опубликовали на сайте «быков».

По словам Хашига, корреспонденты телеканала сняли на видео тираду Кордоба в адрес арбитров, которую он произнес в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА, который закончился со счетом 4:1 в пользу «армейцев». Из-за этого футболиста дисквалифицировали на две игры. По словам гендиректора клуба, у нападающего были основания для своего поступка, так как судья Сергей Иванов якобы пропустил несколько нарушений на игроке.

Сделал он (Кордоба. — NEWS.ru) это (оскорбил арбитров. — NEWS.ru) на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. <...>Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всячески контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и «Матч ТВ», — заявил Хашиг.

Позже глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что Кордоба подтвердил свои высказывания в адрес бригады арбитров Иванова, однако не стал приносить извинения.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с требованием не допустить Россию до участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. По словам главы УАФ Андрея Павелко, организация также выступила против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, запланированного на 19 ноября.