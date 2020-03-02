Российская премьер-лига (РПЛ) вернулась с зимних каникул восемью матчами 20-го тура, среди которых были две громкие вывески («Зенит» — «Локомотив» и столичное дерби «Динамо» — «Спартак»), но не так много по-настоящему ярких игр и красивых голов. И всё же NEWS.ru, возобновляя традицию определения символической сборной тура, без особого труда нашёл 11 футболистов, представляющих девять клубов и достойных называться лучшими на старте весенней части сезона.

Евгений Фролов

«Крылья Советов»

В самом первом по хронологии поединке тура между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» обнаружился лучший вратарь рестарта чемпионата. Евгений Фролов в середине первого тайма реально выручил свою команду, отразив пенальти от Джордже Деспотовича в тот момент, когда волжане ещё и остались в меньшинстве после удаления Срджана Мияйловича. «Крылышки» настолько вдохновились сейвом своего голкипера, что перед перерывом в меньшинстве открыли счёт. Однако упустили победу в самой концовке встречи. И всё равно мини-подвиг самарского стража ворот достоин считаться одним из ключевых событий всего тура.

Марио Фернандес

ЦСКА

Московские «армейцы» были в шаге от провала в домашнем поединке с екатеринбургским «Уралом». Гости к одному забитому мячу должны были добавить минимум ещё один гол, и тогда для «красно-синих» всё было бы пиши пропало. Однако уральцы не реализовали выход один на один с голкипером Игорем Акинфеевым, за что и поплатились. Уже в компенсированное время второго тайма Марио Фернандес красивейшим ударом с лёта уложил мяч в левый от себя верхний угол и добыл для ЦСКА хотя бы ничейный результат. Потеря двух очков в матче с середняком чемпионата может стать роковой для «красно-синих» в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов, но одно набранное очко — это ведь лучше, чем совсем ничего.

Самюэль Жиго

«Спартак»

«Красно-белые» показали самую яркую игру в обозреваемом туре, одержали самую убедительную победу (2:0 в дерби с «Динамо» на поле соперника) и по праву делегировали в нашу символическую сборную сразу трёх футболистов. Причём один из них — француз Самюэль Жиго — представляет самое проблемное звено спартаковского состава — оборону. Однако в поединке с «бело-голубыми» центральные защитники «Спартака» действовали на редкость мобильно, слаженно и не один раз обрывали атаки соперника при помощи так называемой офсайдной ловушки. Жиго, находясь в эпицентре событий, отменно руководил партнёрами и при этом стал одним из лучших по индивидуальным показателям.

Пабло Сантос

«Рубин»

Новый наставник казанского клуба Леонид Слуцкий назвал свою команду молодой во всех смыслах слова. Да он и сам работает в столице Татарстана без году неделю, став главным тренером «Рубина» во время зимней паузы в чемпионате. А что делают специалисты, приходя в проблемную команду по ходу сезона? Правильно, в первую очередь стараются укрепить тылы, чтобы как можно меньше пропускать. «Рубин» Слуцкого в первом туре после возобновления чемпионата играл на выезде с «Тамбовом» и успешно решил задачу неприкосновенности своих ворот. Столпом обороны казанцев стал центральный защитник Пабло Сантос. 27-летний бразилец значится в заявке «рубиновых» как игрок середины поля, однако и на более «взрывоопасной» позиции на самом важном участке оборонительной линии он выглядел настоящим лидером. И помог своей команде добиться в гостях нулевой ничьей.

Владислав Игнатьев

«Локомотив»

На позицию левого защитника в нашей звёздной сборной претендовали два кандидата: Кристиан Рамирес из «Краснодара» и столичный «железнодорожник» Владислав Игнатьев. 25-летний эквадорец был действительно хорош в домашнем матче с «Уфой» и, в частности, активно поучаствовал в первом забитом «быками» мяче. Однако Игнатьев, пусть и играл против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге на своём привычном правом фланге, по показателю полезности стал лучшим в составе «Локомотива». К тому же Владислав не раз в предыдущих матчах в интересах команды перемещался на левую бровку, наглядно демонстрируя свой универсализм. «Красно-зелёные» в городе на Неве не пропустили и не проиграли, сумев притормозить лидера чемпионата, поэтому было бы несправедливо не включить в нашу сборную представителя «Локомотива».

Роман Зобнин

«Спартак»

После дерби с «Динамо» многие восхищались именно игрой центрального полузащитника «красно-белых», после некоторого перерыва вернувшегося на свою излюбленную позицию с правого фланга обороны. Наставник «Спартака» Доменико Тедеско после матча, правда, продолжал утверждать, что Зобнин одинаково полезен и хорош на любом месте, где ему предлагал играть тренерский штаб. Но всё-таки в центральной зоне — да ещё и при отменной физической готовности — Роман превратился в футбольного Фигаро, успевая вступать в борьбу и развивать атаки своей команды на разных участках поля. А забитый мяч, после которого победа «красно-белых» над «Динамо» перестала вызывать сомнения, только усилил впечатление от великолепной игры Зобнина.

Зелимхан Бакаев

«Спартак»

Если ренессанс одного центрального хавбека «красно-белых» в дерби стал приятным сюрпризом, то стабильно классные и полезные действия другого уже становятся нормой. Зелимхан Бакаев чуть ли не в одиночку тащил «Спартак» ещё при Олеге Кононове, остаётся лидером команды и сейчас при Тедеско. Про способность молодого хавбека приносить массу пользы на разных позициях при различных тактических схемах сказано уже немало, а в матче с «бело-голубыми» Бакаев предельно конкретизировал свою эффективность, став автором первого гола и отдав результативную передачу Зобнину при втором взятии ворот соперника. С такими показателями можно становиться первым кандидатом на роль лучшего футболиста тура.

Рикарду Алвеш

«Оренбург»

Выше уже описано, насколько закрученным был сценарий матча в Самаре, где «Крылья» вдесятером едва не обыграли «Оренбург». За минуту до истечения основного времени встречи гостей спас от конфуза гол Рикарду Алвеша. Португалец красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол, сумев пробить геройствовавшего голкипера волжан Евгения Фролова. Кстати, подобные спасительные действия были замечены за фланговым атакующим полузащитником «Оренбурга» и ранее в текущем чемпионате: Алвеш уже в третий раз попадает в нашу звёздную сборную.

Эрик Бикфалви

«Урал»

Если гол Алвеша принёс оренбуржцам одно очко, то мяч, забитый Эриком Бикфалви в выездном поединке с ЦСКА, едва не стал победным для екатеринбургской команды. «Шмели» на протяжении всего матча надёжно оборонялись, при всяком удобном случае летели в контратаки и больно «кусали» соперника. Минут за двадцать до финального свистка румынский атакующий полузащитник эффектным ударом с лёта в ближнюю «девятку» отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. Казалось, этот гол гарантировал гостям три очка, однако «армейцев» спас Марио Фернандес, о чём рассказано выше. Впрочем, для «Урала», по осени без вариантов уступавшего в Москве «Локомотиву» и «Динамо» (соответственно 0:4 и 0:2), и такая ничья в гостях у фаворита — за благо.

Маркус Берг

«Краснодар»

В домашнем поединке с «Уфой» «Краснодар» долго не мог реализовать ощутимое игровое преимущество. Полтора тайма гости успешно держали оборону, пока своё веское слово не сказал Маркус Берг. Шведский нападающий давно доказал свою способность с лёгкостью входить в игру по ходу встречи, что подтвердил и матч с «Уфой». Берг вышел на замену сразу после перерыва, а в середине второго тайма отправил мяч в ворота гостей, в касание добив его с лёта в сетку после удара Кристиана Рамиреса и сейва голкипера уфимцев Александра Беленова. После этого довести игру до победы было для «быков» делом техники.

Евгений Луценко

«Арсенал»

Форвард тульских «оружейников» наряду со спартаковцем Бакаевым может разделить звание лучшего футболиста 20-го тура РПЛ. В выездном матче с «Сочи» Евгений Луценко своим дублем сумел затмить громкий дебют Александра Кокорина в составе южан. Арендованный у петербургского «Зенита» нападающий впервые сыграл в официальной встрече чемпионата страны после известной «отсидки» и сразу отметился голом. Однако этого не хватило «курортникам» даже для ничьей. Луценко в дебюте встречи эффектно забил головой в падении, а на пятой компенсированной минуте второго тайма воспользовался несогласованностью голкипера Сослана Джанаева и защитника Никиты Калугина, уведя у них мяч из-под носа и закатив его в пустые ворота. В активе Луценко стало девять голов в нынешнем чемпионате, и в споре бомбардиров форвард «Арсенала» уступает лишь ростовчанину Элдору Шомуродову, зенитовцу Артёму Дзюбе (по 11 забитых мячей) и бывшему игроку «Крыльев», а ныне спартаковцу Александру Соболеву (10).